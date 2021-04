As derrotas para Caldense e Cruzeiro, no Campeonato Mineiro, e o empate com o La Guaira, na estreia na Libertadores, tiraram parte da torcida atleticana do sério e foram cruciais para o surgimento da campanha “Fora, Cuca” nas redes sociais. Por outro lado, uma fatia da torcida, confiante no trabalho do treinador, enviou mensagens de apoio ao comandante e o desejo de recuperação dà mãe dele, a dona Nilde, que luta contra a Covid-19.

Nesse sábado (24), após a vitória em cima do Athletic, no Independência, Cuca fez questão de agradecer ao incentivo e às palavras de carinho enviadas por esses torcedores.

“Agradeço muito toda à torcida do Galo, que me apoiou muito de ontem (sexta-feira) para cá. A gente vive uma pressão muito grande no futebol. Às vezes, as coisas não dão certo para nós. Mas a gente é ser humano igual. Então, o apoio que a torcida me deu vale mais do que qualquer coisa, mais que dinheiro, mais que tudo”, declarou.

E juntamente com as palavras de gratidão, veio uma promessa à Massa. “Quem passa por momentos de dificuldade, como a mãe pedindo pelo filho numa UTI, com o filho trabalhando... Encheram meu tanque, e eu vou deixar tudo que tenho por eles, podem ter certeza disso. Sempre vou lembrar o que fizeram por mim hoje”, disse.