A vitória sobre o Palmeiras ficou no passado. Líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético está 100% focado na preparação para o confronto com o River Plate, nesta quarta-feira (18), às 21h30, valendo vaga nas semifinais da Copa Libertadores.

Cuca aguarda notícias do departamento médico para os próximos dias, visando ao duelo decisivo com os Millonarios. Isso porque Allan se recupera de um edema na coxa direita, e Zaracho está com fadiga muscular. Além disso, o time não terá Nacho Fernández, expulso no jogo de ida, no Monumental de Nuñez,

“Preocupam os dois (Zaracho e Allan), porque são edemas, desgaste, muita logística... Se não se recupera totalmente, tem que rodar bastante o elenco, como fizemos no último jogo contra o River", afirmou ele, referindo-se ao fato de Savarino ter ficado no banco de reservas e sequer entrado durante aquela partida.

Fazendo uso do bom humor, Cuca disse ainda que não sabe quem será o substituto de Nacho.

"Não falo para dar uma força a vocês (jornalistas). Aí vocês abrem a programação duas horas antes, e não sei se vai ter tema (suficiente). ‘Quem joga?’. Se eu falar, vai perder a graça. Não vou falar até para ajudar (risos). E também porque não sei. Tenho que esperar o Allan e o Zaracho. Vamos pensar no que fazer de melhor. Agora, substituir o Nacho não é fácil. Vocês não têm ideia da liderança que ele tem sem falar. Uma liderança nata", comentou.

Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Galo se classifica com, no mínimo, um empate no Mineirão.