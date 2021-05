O 46° título do Atlético na história do Campeonato Mineiro representa o oitavo de Cuca em um intervalo que compreende 2011 e 2021. É também sua quarta conquista dirigindo o time alvinegro, juntando as duas passagens pelo clube, e a quinta comandando equipes do Estado.

Considerando esse período, o treinador angariou o Mineiro de 2011 com o Cruzeiro – há cerca de dez anos, já que o título foi consolidado em 15 de maio daquela temporada, com os 2 a 0 para cima do Galo –, e os de 2012, 2013 e 2021 pelo Alvinegro sobre, respectivamente, o América, a Raposa e, novamente, o Coelho.

Ainda pelo Atlético, alcançou sua maior glória em 2013, ao dirigir a equipe campeã da Copa Libertadores.

No futebol chinês, chegou ao topo da Copa da China de 2014 e da Supercopa da China de 2015, pelo Shandong Luneng. Já em 2016, de volta ao Brasil, sagrou-se vencedor do Brasileirão defendendo as cores do Palmeiras.

Ainda nesta temporada, Cuca terá mais três ou até quatro possibilidades de títulos: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores – e se ganhar a competição sul-americana, vai para o Mundial.