Allan era titular com Cuca, perdeu essa condição, recuperou um lugar entre os 11 e foi um dos destaques do Atlético nos últimos jogos. Com o recente acúmulo de boas performances do volante, o Galo vem apresentando uma melhora em seu meio de campo. Situação comentada por Cuca após o triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional, nessa quarta-feira (16), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ele (Allan) inicia quase todas as nossas jogadas, tem uma saída de jogo muito qualificada, gás... Um atleta importantíssimo para nós. Está atuando os 90 minutos com altíssima intensidade”, declarou o treinador.

O curioso é que, em meio a esse cenário positivo, Cuca disse que precisa dar uma “freada” no volante.

“É preciso cuidado em relação a isso (a intensidade de Allan em campo). Quem está correndo 10, 11 km em alta performance se torna perigoso. O Allan melhorou muito, mas não sei dizer o que melhorou porque tem jogado quase sempre bem", disse.

Allan e o Atlético voltam a campo nesta segunda-feira (21), às 20h, no Mineirão, contra a Chapecoense.