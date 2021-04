"Uma vitória justa". Foi assim que o técnico Cuca definiu o triunfo conquistado pela Caldense sobre o Atlético, por 2 a 1, em jogo disputado nesta quinta-feira (1), em Poços de Caldas. O revés, inclusive, acabou com os 100% de aproveitamento do alvinegro na temporada e no Campeonato Mineiro.

"Nosso primeiro tempo foi razoavelmente bom, quando tivemos a posse de bola e corremos mais que o adversário. Não foi de muitas oportunidades e jogamos com uma equipe que é perfeitamente adaptada ao campo de jogo, como a bola rola, enfim... É uma boa equipe, que já havia vencido jogos importantes no Campeonato. Eles conseguiram empatar o jogo com cinco minutos do segundo tempo e num erro de saída de bola, o rapaz acertou um belo chute que deu a vitória a Caldense. Para mim, merecida", destacou Cuca.

"Não jogamos mal, mas não jogamos aquilo que podemos. Falta conjunto e conhecimento mútuo, além de ritmo. O importante de uma derrota assim é que os jogadores sintam e tenham noção do tamanho da nossa responsabilidade este ano. Se fizermos um grande jogo no domingo, entenderemos que são coisas naturais que acontecem no Campeonato", acrescentou.

No próximo domingo (4), o Galo encara o América pela sétima rodada. As duas equipes têm 15 pontos conquistados e estão no topo da tabela. Líder pelo saldo de gols (12x4), o Galo será mandante da partida marcada para às 16h, no Mineirão.

Ainda durante a coletiva de imprensa, Cuca destacou que não tem os onze titulares definidos. Segundo o treinador, o momento é de dar oportunidades para que, em breve, consiga ter em mente o time ideal.