Em busca de grandes objetivos na temporada, o técnico Cuca vê sua estreia no comando do Atlético completar dez anos nesta terça-feira (10). No dia 10 de agosto de 2011, o treinador debutou à frente do Alvinegro com uma derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Ipatingão, no jogo de ida, na segunda fase da Copa Sul-Americana.

O início do comandante, por sinal, ainda contou com outros cinco revezes consecutivos, o que fez com que ele pensasse em pedir demissão do cargo, como revelou posteriormente.

Entretanto, com o aval do ex-presidente Alexandre Kalil, Cuca foi mantido no cargo e conseguiu o objetivo de livrar o Atlético da zona rebaixamento.

A goleada por 6 a 1 para o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão também foi outro baque para o treinador. Novamente respaldado pela diretoria, permaneceu no clube e conseguiu fazer um bom trabalho, coroado com o principal título da história do clube, a Copa Libertadores de 2013.

A temporada 2012 já havia sido um prenúncio dos frutos que seriam colhidos. O título do Campeonato Mineiro, conquistado de forma invicta, e o retorno à Libertadores através do vice-campeonato do Brasileiro foram os alicerces para a consagração no ano seguinte.

Ao final daquele ano, também com o bicampeonato Estadual (o tri para Cuca), o treinador deixou o clube rumo à China após o Mundial de Clubes.

Após mais de sete anos, retornou a um clube ainda mais cheio de ambições. Com alto investimento e a expectativa da conquista de grandes títulos, o Galo vem dando esperanças ao seu torcedor de que pode voltar a levantar uma taça de expressão nesta temporada. Com Cuca no comando, levou o Mineiro, está nas quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, e na liderança do Brasileirão.

Números

O técnico, atualmente com 58 anos, está perto de entrar no Top-5 dos que mais dirigiram o Galo. Atualmente, o quinto lugar é de Yustrich, com 195 jogos à frente do Alvinegro. Lideram a lista, Telê Santana (434), Procópio Cardoso (328), Levir Culpi (320) e Barbatana (227).

Na primeira passagem pelo Atlético, Cuca dirigiu o time em 153 jogos, conquistando 80 vitórias, 34 empates e sofrendo 39 vitórias, o que gerou um aproveitamento de 59,69%.

No retorno ao Galo são 38 jogos, com 25 vitórias, sete empates e seis derrotas, conquistando, desse medo, 71,9% dos pontos disputados.

Ao todo, o curitibano soma 191 jogos à frente do Alvinegro, com 105 vitórias, 41 empates e 45 derrotas, aproveitamento de 62,12%.

