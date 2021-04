O desempenho do time do Atlético sob o comando de Cuca está longe do que se esperava de um grupo de jogadores apontado como favorito ao título em todas as competições que disputa e que recebeu investimentos de quase R$ 400 milhões somando as contratações feitas por investidores nessas duas últimas temporadas. O treinador sabe que é preciso melhorar o rendimento, mas destaca, em entrevista ao jornalista Cosme Rímoli, do Portal R7, que outros trabalhos também viveram este processo.

“O Santos não jogou bem no início do meu trabalho no ano passado. E decidiu a Libertadores. Como o Palmeiras que foi campeão em 2016. O Atlético, em 2013.... É início de trabalho. Pode ser o preço que for, um time se forma da mesma maneira. Ganhando entrosamento, se adaptando a novo esquema tático, maneira de atuar. E com os jogadores passando a confiar um no outro”, garantiu o comandante alvinegro.

Cuca concorda que o rendimento do Atlético ainda não é o esperado e que o excesso de bolas cruzadas na área adversária é provocada pela necessidade de busca da vitória sem que o time ainda tenha o entrosamento necessário

Um grande questionamento é em relação ao grande número de bolas altas na área adversária, ponto que ganhou muito destaque após o empate por 1 a 1 com o La Guaira, da Venezuela, em Caracas, na última quarta-feira (21), na estreia do Galo no Grupo H da Copa Libertadores, quando foram feitos 59 cruzamentos pelo Atlético.

“Foi bom você tocar nesse ponto. Eu também quero troca de bola, infiltração, tabela, triangulações. Mas isso vem do entrosamento, do momento do jogo. E isso leva tempo, é preciso de treinos. Ninguém joga bem todas as partidas. O time está em formação e pegou um adversário que conseguiu encaixar a marcação. Temos potencial para muito mais, temos mesmo. Mas foi o que aconteceu na partida (contra o La Guaira). E insistimos nos cruzamentos, buscando vencer. Com coragem para atacar. Com o time postado à frente, buscando vencer todos os minutos do jogo. Precisamos e vamos aprimorar. Buscar outras maneiras de atacar o adversário. Nosso potencial é muito maior”, afirmou o comandante alvinegro, que afirma não haver, neste primeiro semestre, quando o Galo joga Campeonato Mineiro e Libertadores, uma competição que será priorizada pelo clube.

“De jeito nenhum. Estamos na semifinal do Mineiro. E na fase de grupos da Libertadores. Não foi o resultado que queríamos na Venezuela, não foi. Mas temos elenco para jogar as duas competições para vencer. Queremos e vamos fazer por onde ir muito bem nos dois campeonatos”, garantiu Cuca.

Sampaoli

O treinador chegou à Cidade do Galo e do seu grupo, apenas o volante Tchê Tchê foi um pedido seu. Quase a totalidade dos atletas chegaram indicados por Jorge Sampaoli, o que não é problema de forma alguma, sendo o comandante alvinegro.

“Vou ser direto. Em quase todos os times que assumi, não montei os elencos. Isso veio depois, em um segundo momento. O Sampaoli tem a sua maneira de trabalhar que é diferente da minha. Mas sei do grande potencial dos jogadores que estão no Atlético. E das condições que temos para formar um grande time. Aliás, já estamos formando. Mas eu preciso falar que o trabalho está no início? O que está por trás dessa pressão é uma enorme expectativa pelo valor financeiro dos atletas que chegaram. Eu compreendo e repito: jogadores caros ou não precisam de entrosamento. Sei o que esperam do Atlético”, analisou o técnico.

Ele garante que este processo vivido na Cidade do Galo não é novidade para ele: “Essa situação atual me lembra o que vivi no Palmeiras de 2017. Os jogadores chegaram mas precisavam de entrosamento. É preciso entender de verdade o que acontece. Para montar um time é preciso passar por um momento de maturidade.

O Atlético que todos querem, eu também quero. Mas, na prática, tenho pouco mais de um mês de trabalho. E já montei grupos que foram muito cobrados e deram a resposta. Aqui mesmo no Atlético. Sei que no futebol não existe paciência para esperar um time ter harmonia, jogar como todos esperam. Mas não existe outro caminho. Seja com jogadores baratos ou milionários. É preciso buscar o melhor esquema, onde os atletas se encaixem, se dediquem”, afirma Cuca.