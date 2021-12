O título da Copa do Brasil, conquistado na última quarta-feira (15), sobre o Athletico-PR, em Curitiba, coroou uma temporada histórica para o Atlético. Além de levar o principal torneio de mata-mata do país, o time também quebrou um jejum de quase 50 anos sem levantar o troféu do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, a taça do Mineiro também havia ido para a Cidade do Galo.

Um dos protagonistas dos títulos do Alvinegro, o técnico Cuca – considerado por muitos torcedores como o maio treinador da história do Atlético – comemorou o fato de poder dar alegrias à agremiação.

"A gente nem entende direito o que está acontecendo, porque foi um jogo atrás do outro. Estamos muito felizes, fico imaginando a torcida do Galo lá em Belo Horizonte. Esse final de ano que ela vai ter, já merecia há muitos anos, e a gente conseguiu dar tudo isso (títulos) a eles", diz o comandante, após conquistar a Copa do Brasil.

2022



Mesmo em meio às comemorações pelos títulos recentes, Cuca já planeja a temporada do ano que vem. Para o treinador, cuja segunda passagem pelo Galo se iniciou em março, apesar de o time ter conseguido resultados expressivos em 2021, o ano que vem pode ser ainda melhor.

"É um time (formado há) de um ano. Se já foi atingido tudo isso (títulos), esses meninos ano que vem tem tudo para atingir um nível ainda melhor, porque vão ter um entrosamento maior, um entendimento melhor do que é o clube, inclusive os estrangeiros do elenco. Mas é um ano (2021) para comemorar muito".

Entretanto, antes de iniciar os trabalhos em busca de mais troféus, Cuca, comissão técnica e jogadores terão um mês de descanso. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 17 de janeiro, na Cidade do Galo.

Leia mais:

Após polêmica, atacante Diego Costa fala em cumprir o contrato com o Atlético

Fundador da Cervejaria Albanos fará a ‘trilha de Telê Santana’ em homenagem ao Galo

Ricardo Guimarães fala em ‘redenção’ no Atlético e diz que o Galo está ‘atento ao mercado’