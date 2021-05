Com o Atlético decidindo o Módulo I do Campeonato Mineiro de 2021 com a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, basta ao técnico Cuca, para conquistar a competição pela quarta vez na carreira, a terceira com o Galo, manter sua invencibilidade diante do América em clássicos mineiros para que a taça siga com os alvinegros, que venceram o Estadual em 2020.

Nesta edição da competição, o comandante alvinegro já colocou essa invencibilidade a prova e ela foi mantida. Em 4 de abril, pela sétima rodada, os dois clubes se enfrentaram no Mineirão, e a vitória foi atleticana, por 3 a 1, gols de Nacho Fernández (2) e Guilherme Arana, com João Paulo descontando.

No primeiro clássico contra o América nesta temporada, Cuca manteve sua invencibilidade diante do Coelho, vencendo por 3 a 1, no Mineirão

Esta foi a quinta vitória de Cuca sobre o América em oito confrontos, sendo registrados ainda três empates. Seus times marcaram 18 gols e sofreram oito.

História

Na sua primeira passagem pelo futebol mineiro, no Cruzeiro (2010 e 2011) e Atlético (2011 a 2013), o atual comandante alvinegro teve os americanos pela frente sete vezes.

Pela Raposa, venceu por 3 a 2, de virada, no Dilzon Melo, em Varginha, pelo Estadual de 2011, e empatou por 1 a 1 na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no turno da Série A do Campeonato Brasileiro do mesmo ano.

Com o Galo, os dois primeiros jogos foram em Sete Lagoas, com um empate (0 a 0), no returno do Brasileirão de 2011, e uma vitória, por 2 a 1, de virada, na fase classificatória do Módulo I de 2012.

Naquele ano, a decisão do título foi entre Atlético e América, com os dois clubes fazendo em 6 de maio de 2012 o primeiro clássico do novo Independência, que tinha sido reinaugurado no mês anterior. O empate por 1 a 1 foi alcançado pelo Coelho na reta final da partida, com um gol irregular de Bruno Meneghel.

Na volta da decisão, uma semana depois, o Galo garantiu a taça goleando por 3 a 0. No ano seguinte, mais uma lavada alvinegra no Horto, pela fase classificatória do Mineiro de 2013. Contando com um hat-trick de Réver e Diego Tardelli fechando o placar, o Atlético fez 5 a 2 no América em 17 de março