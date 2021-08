Não foi de todo ruim. Essa foi a percepção do técnico Cuca sobre o empate em 1 a 1 com o Fluminense, na noite desta segunda-feira (23), em São Januário, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em um cenário mais negativo, pode-se ressaltar que o Galo perdeu a chance de ampliar para oito pontos a vantagem para o Palmeiras na liderança da competição, e de se isolar no topo do ranking dos times que venceram mais partidas seguidas na era dos pontos corridos do Brasileirão, com dez triunfos.

Por outro lado, o Alvinegro conseguiu o empate já na reta final da partida, e, com o revés do Verdão na rodada, ainda assim abriu seis pontos de frente na ponta da tabela.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante do Galo fez questão de valorizar o resultado obtido em São Januário.

“A expectativa (de ampliar a vantagem para oito pontos) também era nossa, mas quando você tem nove vitórias seguidas e depois vem um empate, não é ruim, não. Não é ruim, não. O ruim era perder. Leva-se um ponto que pode ser muito valioso", disse Cuca.

Domínio e chances perdidas

Ainda analisando a partida, o treinador do Atlético contestou o pênalti assinalado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. que viu falta de Hulk no zagueiro Luccas Claro, no primeiro tempo do duelo.

"Tivemos bastante finalizações: 16. O Fluminense jogou com as linhas bem baixas, explorando o contra-ataque, a velocidade do Luiz Henrique e do Lucca. Marcaram muito. Lógico que não vai ter tantas oportunidades, ainda mais depois de sair atrás naquele pênalti discutível que o árbitro deu. Sai atrás, tem que ter concentração, paciência, para não apressar o jogo em demasia e não afunilar o jogo, senão você vai gerar contra-ataque para o adversário".

Por fim, o técnico citou o protagonismo do Alvinegro na partida e as possibilidades de gol desperdiçadas.

"Dominamos, controlamos, tivemos a posse de bola absoluta do jogo, criamos as oportunidades. A bola foi na trave duas vezes e não entrou; na terceira, entrou. O adversário teve uma ou duas chances de contra-ataque, o que é natural, porque você está expondo o time. Isso está no preço. Mas o jogo com o Fluminense aqui sempre é difícil. Nós, num dia que não deu para ganhar, levamos embora um ponto".

Atlético e Fluminense vão medir forças novamente, nesta quinta-feira (26), às 21h30, no estádio Nilton Santos, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

