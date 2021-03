Vivendo drama familia, o técnico Cuca finalmente deve se apresentar ao Atlético. Aguardado nesta terça-feira (16) na Cidade do Galo, o treinador se apega na fé para que a mãe, dona Nilde, se recupere das complicações trazidas pela Covid-19. Internada há alguns dias, ela está em estado grave.

Anunciado para ser o substituto de Jorge Sampaoli no Alvinegro, Cuca recebeu o aval da diretoria para que permanecesse por mais dias em Curitiba. Enquanto isso, o interino Lucas Gonçalves foi o responsável para levar o Atlético ao topo da tabela do Mineiro, com quatro vitórias em quatro jogos, e utilizando um time alternativo, recheado de pratas da casa e atletas da equipe principal que buscam aprimorar a parte física neste início de temporada.

Com a programada chegada, informada pela Rádio Itatiaia, Cuca deve reestrear pelo Galo na próxima sexta-feira (19), no duelo das 21h30, contra o Coimbra. O jogo será no Mineirão.