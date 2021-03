Apresentado como novo treinador do Atlético, Cuca teve seu nome divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (16).

O mesmo aconteceu com Eugênio Souza, novo comandante do Coimbra, adversário do Galo nesta sexta (19), no Mineirão, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

Isso significa que haverá a estreia dos dois treinadores em um confronto de extremos na tabela. O líder, Atlético, encara o vice-lanterna, o Coimbra.

Esta é a segunda passagem de Cuca pelo Galo. Entre meados de 2011 e o fim de 2013, ele foi campeão mineiro de 2012 e 2013 e da Libertadores de 2013 - ainda foi vice do Brasileiro de 2012 e livrou o Alvinegro do rebaixamento em 2011.

Já Eugênio substitui Diogo Giacomini no comando técnico do Coimbra e chega com o status de ter sido eleito o melhor treinador do último Estadual, quando dirigia o Tombense, vice-campeão de 2020.