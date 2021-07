O técnico Cuca fez questão de exaltar a atuação de todo o time do Atlético no triunfo por 2 a 1 em cima do Flamengo, nessa quarta-feira (7), no Mineirão. Mas alguns atletas foram elogiados individualmente pelo treinador, após perguntas feitas pela imprensa, em sua entrevista coletiva após o duelo.

Um deles foi Nathan Silva. Logo no primeiro jogo desde seu retorno ao Galo, ele ganhou um lugar na equipe titular e, como destacou o técnico, desempenhou um bom papel.

“Eu já tinha avaliado o Nathan no Coritiba e na Ponte Preta e peguei informações com outros treinadores dele. No Atlético-GO, ele atuava na melhor defesa do Brasileiro até o jogo contra nós (goleada do Galo por 4 a 1), mas não pôde estar naquela oportunidade. Quando eu soube que era nosso atleta, conversei com o Rodrigo (Caetano, diretor), e pedi o retorno dele. Vimos o potencial e entendemos que (para o duelo com o Flamengo) era o tipo de jogo dele. E fez uma partida muito boa, a exemplo de toda a equipe”, disse Cuca.

Outro que recebeu os elogios do treinador foi o lateral-direito Mariano, que vem em franca ascensão pelo Atlético.

“Ele está com confiança. Foi meu jogador em 2009, no Fluminense, ajudando muito na campanha de recuperação de 1% (percentual de chance de permanência do Flu na Série A daquela edição; o tricolor obteve êxito na missão). E tenho o Guga, outro grande jogador, de Seleção Sub-23. E daqui a pouco, quando sentirmos necessidade, vamos utilizá-lo também. O Mariano está de parabéns, participou do primeiro gol e mais diretamente do segundo”, comentou.