A atuação do Atlético na vitória por 3 a 1 sobre o América, neste domingo (4), no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, agradou ao técnico Cuca.

Após o triunfo, que fez com que o Galo abrisse três pontos de vantagem sobre o Coelho na disputa pela liderança da competição, o comandante do alvinegro comemorou o desempenho da equipe.

“Penso que foi um grande jogo, um jogo muito gostoso, bonito, bem jogado, cada equipe dentro de seu propósito. Fizemos uma grande partida, precisávamos fazer um grande jogo. Eu precisava fazer alguns testes, dando oportunidade para alguns jogadores que não jogaram as últimas partidas, até para ser feita uma avaliação e abrir uma competitividade interna, coisa que nos faz crescer. Eles aproveitaram muito bem. Entramos com uma equipe leve, que rodou muito bem a bola, teve uma posse de bola grande no primeiro tempo, principalmente, e fez um grande jogo, dominou mais as ações da partida, e saímos com o resultado positivo no primeiro tempo”, disse o treinador.

Ainda sobre a análise de campo, o técnico do Galo também fez questão de destacar a qualidade do rival e do clássico em geral.

“Nos primeiros dez minutos do segundo o América voltou melhor, eles mudaram a forma de jogar, jogaram com os dois atacantes por dentro, o Rodolfo e o Toscano. Encontramos um pouco mais de dificuldade. O João Paulo pegou um chute maravilhoso e empatou o jogo, e nós tivemos que remontar. O jogo foi bom para tudo, testar a parte emocional de estar jogando bem, tomar um gol e ter que buscar o ataque sem abrir mão do posicionamento correto para não ser contra-atacado. E nós soubemos encontrar o caminho da vitória, criamos as oportunidades, demos uma bola na trave, mas fizemos os gols. Foi uma vitória justa e quero ressaltar o grande jogo do Atlético e do América também”.

Elenco

Entre as alterações citadas pelo técnico estão as entradas e Savarino e Eduardo Sasha, nas vagas de Hulk e Vargas.

No segundo tempo, ambos foram acionados quando o placar estava empatado em 1 a 1, e foram decisivos para os dois gols que selaram a vitória do Alvinegro.

“É importante você ter um elenco e usar as peças conforme você imagina. Nós pusemos os jogadores, fizemos a escolha certa, tanto é que eles participaram ativamente. São opções que o elenco me propicia. Temos um elenco bom e, ficar no banco por uma questão ou outra, entrar em campo e ser o nome do jogo. O Hulk entrou bem, o Vargas entrou muito bem, participando diretamente do segundo gol, e outros jogadores que também entraram, no caso o Dodô, o Marrony e o Nathan”.

Com 18 pontos em sete jogos, o Galo volta a campo na próxima quarta, para enfrentar o Pouso Alegre, às 16h, novamente no Gigante da Pampulha.