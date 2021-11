Quem esperava facilidade para o Atlético diante do time reserva do Palmeiras, nesta terça-feira (23), no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, se enganou.

Em um duelo muito disputado, o Galo esteve atrás do placar em duas oportunidades, mas conseguiu buscar o empate em 2 a 2.

Se por um lado perdeu a chance de garantir o título do Brasileirão no próximo domingo, no Mineirão, o Alvinegro manteve a diferença de oito pontos para o Flamengo, vice-líder, que empatou em 2 a 2 com o Grêmio, também nesta terça.

Diante desse cenário, o técnico Cuca comemorou o ponto conquistado na capital paulista.

“Nós fomos buscar o empate duas vezes, em um jogo muito complicado, que acabou sendo um bom resultado, porque emparelhou com o nosso adversário. Se o Flamengo vence, esse empate era ruim. Se a gente o Flamengo vencêssemos, o continuaria oito pontos (de diferença). Os dois empatando, dos males o menor. Então, acho que foi uma rodada boa. Passou uma rodada e a diferença segue a mesma que iniciou-se a rodada”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Palmeiras

Ainda sobre o jogo, o comandante do Atlético elogiou a qualidade dos jogadores do Palmeiras, mesmo com o Verdão tendo poupado os titulares para a final da Libertadores, no próximo sábado, diante do Flamengo.

“Apesar de o Palmeiras ter entrado com um time alternativo, os elencos hoje são muito fortes. E o Palmeiras é uma dessas equipes (com bom plantel). Engano você pensar que terá uma partida fácil vindo aqui em uma despedida do Palmeiras rumo à final da Libertadores. Isso tudo impacta diretamente no jogo, motiva o adversário, o jogador. Nós, dentro da nossa filosofia, viemos para uma partida em que o Palmeiras começou melhor, e nós tivemos que remar muito para buscar o empate”, completou Cuca.

O próximo desafio do Galo será no próximo domingo, às 16h, contra o Fluminense, no Mineirão.

Caso vença o Tricolor das Laranjeiras, e o Flamengo não vença o Ceará, na próxima terça, no Maracanã, o Alvinegro garantirá o título já na próxima rodada.

Leia mais

Atlético empata com o Palmeiras e deixa escapar chance de confirmar o título no domingo

Quando o Atlético pode confirmar o título brasileiro? Veja o que falta para o Galo ser campeão

Hulk marca seu 15° gol no Brasileiro, 30° no ano e está perto de completar 400 na carreira

Após rodada de empates, probabilidade do Atlético ser bicampeão brasileiro ultrapassa 99%