Liberado pela diretoria e a comissão técnica do Atlético para acompanhar o velório da avó Sara nesse sábado (12), o meia Nacho não chegou a treinar com o time na véspera da partida deste domingo (13), contra o São Paulo, no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o argentino pediu para enfrentar o Tricolor, como uma forma de prestar uma homenagem à avó e agradecer aos colegas de clube, como enfatizou o técnico Cuca em sua entrevista coletiva, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Tricolor.

“Treinei sem ele (Nacho) ontem (sábado). Uma parte foi com o Dylan, e a outra, com o Echaporã. Hoje (domingo), ninguém esperava que ele fosse jogar. Estava abatido. Queria dar um presente à avó dele, a mim e ao Rodrigo (Caetano, diretor de futebol). Fizemos de tudo para ele viajar”, relatou o treinador.

E finalizou: “Mostra o grande profissional que é e o caráter que tem. E mostra a força do grupo que o abraçou”.