Anunciado como novo reforço do Atlético, o volante Tchê Tchê foi alvo de elogios do técnico Cuca nessa quarta-feira (7), após o triunfo do Galo, por 1 a 0, em cima do Pouso Alegre, no Mineirão.

O jogador chegou ao Alvinegro, a pedido do treinador, que já havia trabalhado com ele no Palmeiras e no São Paulo e que espera aproveitar bastante a polivalência do atleta no elenco atleticano.

"Tchê Tchê é um jogador versátil. Quando surgiu forte no Audax, eu tinha sido contratado pelo Palmeiras. Eu havia gostado muito da intensidade e da mobilidade do jogador. Conversei com o Vampeta (mandatário do Audax), que foi muito companheiro e deixou o atleta ir para o Palmeiras, onde fez um grande campeonato (Brasileiro de 2016). Passou a ser um jogador mais encorpado, atuou na Europa e fez grandes partidas no São Paulo”, afirmou.

“Contamos agora com um curinga. Se precisar dele na lateral direita, joga; já atuou na lateral esquerda; faz primeiro volante; junção de meio ao ataque; falso ponta... Te deixa muito à vontade no jogo para mudar o sistema”, completou.

Cuca ressaltou ainda que outros atletas do atual elenco também possuem essa versatilidade, o que tornará o Galo uma equipe imprevisível ante os adversários. “Tenho o Arana que também faz múltiplas funções, tem o exemplo do Allan... Com o decorrer dos jogos, podemos ter equipe com movimentação bastante interessante", comentou.