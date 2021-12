Só existem duas pessoas que vivenciaram a conquista da Copa do Brasil como jogador e depois como treinador. Um deles é Renato Gaúcho, campeão com o Flamengo em 1990, na condição de atleta, e comandando o Fluminense em 2007 e o Grêmio em 2016. O outro é Cuca.

Autor do gol do título do Tricolor Gaúcho sobre o Sport em 1989, na primeira edição do torneio, Alexi Stival chegou à glória também como técnico, nesta quarta-feira (15), com o Atlético.

Nesta quarta-feira (15), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, o time mineiro selou uma campanha que beirou à perfeição. Em dez partidas no comando do time alvinegro nesta Copa do Brasil, Cuca levou o Galo a nove vitórias – o único revés aconteceu contra o Bahia, fora de casa, por 2 a 1, pelas oitavas de final.

Este foi o sexto título do técnico à frente do Atlético, o quarto em um torneio diferente. Antes, havia conquistado três Mineiros (2012, 2013 e 2021), uma Libertadores (2013) e um Brasileirão (2021).

E se mesmo assim Cuca crê que Telê é o melhor treinador da história do Galo, muitos torcedores elegem o atual comandante como o maior de todos os campos do Clube Atlético Mineiro. Os títulos estão aí para atestar.