Questionado sobre a paralisação do futebol em Minas Gerais a partir da próxima semana, seguindo decreto do governador Romeu Zema (Novo), o técnico Cuca lamentou a situação, mas não se opôs à decisão baseada na Onda Roxa do programa Minas Consciente.

De folga até a próxima segunda-feira (22), quando retornam aos treinamentos na Cidade do Galo, os jogadores receberam orientação especial do comandante.

"Não é o futebol, é o geral. O ser humano tem que dar um tempo para que a gente vença esta batalha. Pedi aos atletas para terem cuidado na folga. Quero o bem para o povo e poder trabalhar também", destacou Cuca, após a vitória por 3 a 0 sobre o Coimbra, que marcou sua reestreia pelo Alvinegro.

Dona Nilde, mãe do técnico, está internada em estado grave. Diagnosticada com o novo coronavírus, ela luta pela vida na capital paranaense. Aproveitando a folga, Cuca irá até Curitiba para ficar mais perto da família e acompanhar a situação.

Outro ponto abordado pelo treinador foi a estreia da equipe na Libertadores, marcada para acontencer em um mês. Preocupado com a iminente paralisação do Estadual, que serve como preparação, ele relembrou as dificuldades que os times argentinos tiveram em 2020, quando a bola parou de rolar no país durante o início da pandemia.

"Se formos pegar nossos hermanos no ano passado, eles começaram a Libertadores sem jogos locais e tiveram muita dificuldade. Se não tivermos a sequência do Estadual, vamos ter que treinar igual. Se tiver que parar, que seja o mínimo possível. Temos que ter uma conscientização total para que não soframos tanto. Estamos falando da vida dos ser humanos. Perder pessoas numa pandemia é a pior coisa do mundo. Se tiver que dar uma paradinha no futebol, que ela seja curta", finalizou.