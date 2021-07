Neste domingo (11), o elenco do Atlético se reapresenta na Cidade do Galo, e a delegação alvinegra viaja para Buenos Aires, onde o time vai enfrentar o Boca Juniors, na terça-feira (13), em La Bombonera, pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. E dois jogadores da equipe mineira seguem como incógnitas.

Nesse sábado (10), após o triunfo por 1 a 0 sobre o América, no Independência, pelo Brasileirão, Cuca disse que ainda não tem uma definição com relação às situações do lateral-esquerdo Dodô e do meia Nacho.

"Teremos o treinamento e seguiremos viagem. Só na segunda-feira é que vamos definir se jogam ou não", afirmou ele, ciente de que o lateral é quem tem mais chances de ser aproveitado, por já ter sido liberado pelo departamento médico e treinado com o elenco.

"Eu ainda não sei sobre o Dodô. Até pensei em trazê-lo para uma parte do jogo", admitiu Cuca, referindo-se ao clássico mineiro. No entanto, preferiu preservar o atleta, que busca aprimorar a forma física, após ficar livre de uma lesão na coxa esquerda.

Caso Dodô ainda não esteja pronto para atuar e com Arana na Seleção Olímpica, o técnico terá que improvisar. O zagueiro Alonso e o volante Tchê Tchê são as alternativas para o setor.

"O Alonso foi nosso lateral-esquerdo (contra o América) e chegou ao fundo algumas vezes. Defendeu como terceiro zagueiro às vezes, mas na maior parte do primeiro tempo atuou como lateral. No segundo, com a saída do Igor Rabello, trouxemos o Alonso mais para dentro", comentou Cuca.

Nacho, por sua vez, continua o processo de recuperação de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. Ele ficou fora das vitórias em cima do Flamengo e do Coelho.