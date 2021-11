Desfalque nos dois últimos jogos do Atlético, em razão de um desconforto muscular, o meia Nacho Fernández é presença incerta no duelo com o Juventude, no próximo sábado (20), às 20h, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na última terça-feira (16), em Curitiba, o técnico Cuca justificou a ausência do argentino no confronto na Arena da Baixada e fez questão elogiar o futebol do camisa 26.

“As vezes, você sente falta de um jogador num jogo e no outro você sente um pouco menos, como foi contra o Corinthians. Hoje (contra o Athletico-PR) um pouco mais. É um jogador importante para nós, mas, não adianta trazer um atleta sem condição real e arriscar a perdê-lo para o fim do campeonato todo”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Cautela

Além de ficar fora diante do Furacão, Nacho também havia sido desfalque no triunfo sobre o Corinthians, na última quarta, pelo mesmo motivo. Somando o embate com o América, em que o meio-campista estava suspenso, são três jogos em que ele não esteve à disposição da comissão técnica.

Apesar de reconhecer a importância de Nacho para o time, Cuca pregou cautela em relação ao retorno do jogador, evitando estipular um prazo para que isso aconteça.

“Você perde um jogador uma partida a mais, mas ganha três, quatro, cinco dias para ele fazer uma transição, pegar confiança, coisa que ele não tinha para esse jogo. Não tenho um prazo: dois dias, três dias para ele estar em condições. Temos que avaliá-lo dia a dia”.

Sem Nacho Fernández, o comandante alvinegro tem recorrido a mais um atacante, mudando a formação do time para três, ao invés de quatro homens no meio-campo.

