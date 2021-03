Analisar primeiro, tirar conclusões depois. O técnico Cuca fará uso dessa linha básica de raciocínio a fim de saber se haverá necessidade de reforços para esta temporada. Segundo ele, o Atlético já tem um elenco de qualidade e que talvez a solução para alguns problemas possa estar justamente dentro do plantel de jogadores.

"Aprendi que em casa pode haver coisas que a gente procura fora. Não adianta dizer que precisa disso ou daquilo; tem que ter coerência e entendimento, deixar os jogadores mostrarem seu potencial. Às vezes, não conseguem com um treinador, mas conseguem ter uma demonstração maior com outro. Então temos que dar tempo a eles para mostrarem potencial e ver se há a necessidade de alguma contratação ou não", afirmou.

Porém, prometeu fazer essa análise o quanto antes. "Pretendo num curto tempo poder avaliar grande parte do elenco, definir um time titular, definir quem luta com quem e pelo que... O jogador precisa disso. E com o tempo eles (atletas) serão os próprios fiscais do dia a dia. Sempre me comprometo em cada clube que passo. E vou colocar em campo aqueles com desempenho melhor nos treinos e nos jogos", disse.

Nacho

Falando especificamente do meia Nacho, que veio para ser o meia que o Atlético tanto necessitava, Cuca destacou a dinâmica do argentino. Mas pediu paciência com relação ao futebol do atleta, em função de algumas situações.

"Ainda não conversei especificamente com ele, apenas uma conversa com o grupo. Acompanhava ele jogando, gostava muito de ver a maneira como atuava, ora mais atrás, ora mais adiantado. Tem uma dinâmica grande. Ainda está em adaptação física e climática, temos que ter paciência, mas a confiança nele muito grande. Um jogador versátil, e gosto de atleta que atue em mais de uma função", comentou.

Cuca ainda vai avaliar o dia a dia dos treinos do Galo para saber se haverá necessidade de pedir reforços à diretoria

