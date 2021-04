O empate em 1 a 1 com o La Guaira, na última quarta-feira (21), rendeu uma série de comentários negativas a Cuca e seus comandados e colocou um ponto de interrogação. Seria melhor poupar todos os titulares contra o Athletic, tendo como foco principal o jogo de terça (27) diante do América de Cali, ou o treinador deveria escalar força máxima no desafio final da primeira fase do Mineiro, como parte da preparação do Alvinegro, visando ao próximo embate?

A resposta veio poucas horas após a partida na Venezuela, e a decisão, confirmada na noite deste sábado (24), com os reservas assumindo a responsabilidade de encarar e vencer o time de São João del-Rei, por 1 a 0, no Independência, com gol de Mariano. Mais cedo, pela manhã, Cuca dirigiu um trabalho com os atletas considerados titulares na Cidade do Galo.

O resultado fez o Atlético encerrar a etapa classificatória com 27 pontos, na liderança do Estadual. Neste domingo, a equipe vai conhecer seu adversário nas semifinais – o oponente será o quarto colocado ao fim da 11ª rodada.

A baixa ficou por conta do goleiro Rafael, que deixou o campo de jogo machucado.

Zaracho

Pedido por grande parte da Massa para ser titular alvinegro, Zaracho não atuou neste sábado e, ao que tudo indica, começará jogando na terça-feira. A dúvida é se vai desempenhar um papel no meio de campo ou no ataque.

Mariano marcou o gol da vitória do Atlético em cima do Athletic neste sábado

A FICHA DO JOGO

ATHLETIC 0

Lee; Fumaça, Danilo, Sidimar e Nathan; Christian (Gabriel Galhardo), Wallace Lalado (Flávio Gabriel), Silvano (Fernando) e Mococa; Ingro (Willian Júnior) e Cassiano (Alason). Técnico: Gustavo Brancão

ATLÉTICO 1

Rafael (Matheus Mendes); Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Dodô; Alan Franco, Nathan (Sasha) e Calebe (Savarino); Hulk, Marrony (Hyoran) e Sávio (Dylan Borrero). Técnico: Cuca

DATA: 24 de abril de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Vivaldi Pedro Baeta

CARTÕES AMARELOS: Christian e Sidimar (Athletic); Alan Franco, Dylan Borrero e Mariano (Atlético)

GOLS: Mariano aos 16 minutos do primeiro tempo