Campeão brasileiro de 2021, Atlético receberá a taça em partida contra o Red Bull Bragantino, no Mineirão

No jogo da entrega da taça de campeão brasileiro, neste domingo (5), o Atlético não terá todos os titulares. O técnico Cuca optou por acionar reservas para o duelo contra o Red Bull Bragantino, a partir de 16h, no Mineirão. O volante Allan e o atacante ficarão no banco de reservas. Já o meia Nacho Fernández fica fora até da lista de suplentes.

O Galo entrará em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Jair, Tchê Tchê, Zaracho e Nathan; Keno e Diego Costa.

No banco de reservas, Cuca tem como opções: Rafael Guga, Réver, Igor Rabello, Dodô, Allan, Alan Franco, Hyoran, Calebe, Dylan Borrero, Savarino e Hulk.

A partida contra o Red Bull Bragantino é a última do time alvinegro em casa no Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira (9), o Atlético encerra a participação na competição diante do Grêmio, em Porto Alegre.

Com a conquista do Brasileirão já confirmada, a equipe comandada por Cuca tentará alcançar um segundo título nacional ainda nesta temporada. Nos dias 12 e 15, o Galo enfrentará o Athletico-PR pela final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será no Mineirão, enquanto a partida decisiva acontecerá na Arena da Baixada.

