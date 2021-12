Tchê Tchê estará no time titular do Atlético diante do Grêmio, em jogo pela última rodada do Brasileirão

O Atlético não tem nenhum titular na delegação que viaja para Porto Alegre, onde enfrentará o Grêmio, nesta quinta-feira (9), às 21h30. De olho na final da Copa do Brasil, o técnico Cuca poupou todos os atletas do time principal e até mesmo alguns suplentes.

Na zaga, por exemplo, Junior Alonso, Réver e Igor Rabello não viajaram para a capital gaúcha. Como Nathan Silva não pode defender o Galo na Copa do Brasil, Cuca terá de escolher entre Rabello e Réver para atuar ao lado de Alonso, neste domingo (12), diante do Athletico-PR.

No meio-campo, Nathan ficou fora da lista de relacionados para o duelo com o Grêmio, mesmo sendo reserva do time alvinegro. Na rodada passada do Brasileirão, entretanto, ele começou jogando contra o Red Bull Bragantino.

Também não viajam para Porto Alegre: Everson, Mariano, Guilherme Arana, Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández, Diego Costa e Hulk. O camisa 7, artilheiro do Brasileirão, já não poderia entrar em campo por estar suspenso.

Para compor a delegação, Cuca chamou três jogadores das categorias de base: o zagueiro Rômulo, o volante Rubens e o atacante Felipe Felício.

Diante do Grêmio, uma provável escalação da equipe alvinegra é formada por: Rafael; Guga, Nathan Silva, Micael e Dodô; Tchê Tchê, Alan Franco e Dylan (Hyoran); Savarino, Sasha e Vargas.

Preparação para a Copa do Brasil

Enquanto os reservas enfrentarão o Tricolor Gaúcho na última rodada do Brasileirão, os jogadores titulares do Atlético vão treinar nesta quinta-feira, na Cidade do Galo. A atividade será orientada por auxiliares de Cuca, já que o treinador viajará para Porto Alegre para comandar o time.

O jogo desta quinta-feira tem pouca importância para o Galo. Já o Grêmio precisará vencer e contar com derrotas de Juventude e Bahia, diante de Corinthians e Fortaleza, respectivamente, para evitar o terceiro rebaixamento de sua história para a Série B.

Veja a lista de relacionados do Atlético para encarar o Grêmio:

Goleiros: Rafael e Jean

Lateral-direito: Guga

Zagueiros: Nathan Silva, Micael e Rômulo

Volantes: Tchê Tchê, Alan Franco, Neto e Rubens

Meias: Hyoran, Dylan Borrero e Calebe

Atacantes: Sasha, Vargas, Savarino, Sávio, Echaporã e Felipe Felício

