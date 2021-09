A entrada do atacante Diego Costa no intervalo do duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, nessa quarta-feira (15), no Mineirão, foi decisiva para a classificação do Alvinegro para a próxima fase.

Com muita movimentação e mostrando sintonia com Hulk, Costa conseguiu encontrar espaços na bem armada defesa do Flu, ajudando o Galo a vencer por 1 a 0 e sacramentar a vaga.

O confronto com o Tricolor das Laranjeiras foi o terceiro de Diego pelo Galo. Anteriormente, o hispano-brasileiro havia atuado alguns minutos contra Red Bull Bragantino (marcando um gol) e Fortaleza, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A evolução de Diego, que passou um longo período sem jogar, aumenta a expectativa do atleticano em ver a estrela em campo por mais minutos nos próximos jogos, talvez até como titular.

Entretanto, o técnico Cuca fez questão de pregar cautela em relação a essa situação, destacando especialmente a questão física do centroavante.

“Não tem um tempo para isso (Diego Costa ser titular). Amanhã a gente vai conversar com a fisiologia, ver os números do jogador, sentir a recuperação dele, porque é um jogador que estava há sete meses sem jogo. Não é simples pegar um ritmo de jogo e não ter um risco grande de lesão. Acho que a gente está fazendo as coisas gradativamente, sem pressa e sem pressão, até por cuidado com o jogador”, disse o treinador, em entrevista coletiva após o duelo com o Flu.

Gradativamente

Além da parte física, Cuca também fez questão de citar outro fator para corroborar o cuidado que a comissão técnica está tendo em lançar Diego Costa neste momento.

“Dentro da campanha que a gente está fazendo, se eu tiro o jogador e laço o Diego Costa nos jogos passados e não tem a vitória, vocês iam analisar ‘agora com ele o time perdeu aquilo que tinha, tal, tal, tal..’. A gente está gradativamente fazendo para que ele não seja também o responsável por um jogo ruim ou por não ganhar uma partida, tirando o peso dele. Isso eu já converso com os jogadores e conversei com ele também”.

Certamente com Diego entre os relacionados, o Atlético volta o foco para o Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Alvinegro vai receber o Sport, neste sábado, às 19h, no Mineirão, pela 21ª rodada.

