Pouco antes do anúncio oficial do Atlético da contratação de Diego Costa, o técnico Cuca falava a respeito do novo reforço alvinegro para a temporada. Em sua entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Mineirão, nesse sábado (14), o treinador enfatizava as características do centroavante.

"Um grande jogador, cara super vitorioso, finalizador, guerreiro, somou muito em todos os times que passou. E não foram poucos (times), seleções... Vai nos encorpar muito", afirmou.

Diego Costa chega para fortalecer um setor que tem nomes como Hulk, Savarino, Vargas, Keno e Sasha.

Aos 32 anos, o centroavante estava sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid, da Espanha, em dezembro do ano passado. Desde então, foi cobiçado por diversos times do futebol nacional e do exterior. O último concorrente a sair da briga foi o Besiktas, da Turquia.

Nesse sábado, o atacante mandou um recado para a Massa. "Fala torcida mais engajada do Brasil. Muito obrigado pelo apoio. Aqui é Galo! Aqui é Diego Costa!", disse, por meio de um vídeo, nas redes sociais.

O jogador é aguardado a Belo Horizonte nesta segunda-feira (16) para firmar vínculo com o clube alvinegro até o fim de 2022.