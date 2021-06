Apesar do Atlético ter obtido uma vitória por 2 a 0 sobre o Remo, nessa quarta-feira (2), pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nem todos os jogadores do Galo saíram satisfeitos do estádio Baenão, em Belém. De acordo com o técnico Cuca, o atacante Marrony “estava muito aborrecido no vestiário”, após perder duas oportunidades claras de gol.

No entanto, o treinador conversou com o jovem avante, que já tinha desperdiçado outras chances incríveis em um passado recente, e ressaltou que é preciso ter paciência. E prometeu que será feito um trabalho com o atleta de 22 anos no quesito finalização.

"Hoje (quarta-feira) ele perdeu dois gols que geralmente não se perde, mas tem que ter paciência, tem que corrigir, ensinar muitas das vezes e não criticar. Esse é meu papel. Ele estava muito aborrecido no vestiário. Já o levantei. Falei que outras oportunidades vão aparecer e que ele tem que se preparar para matar o jogo quando elas aparecerem”, afirmou o comandante.

“Ele teve uma chance contra o Fortaleza também (no último domingo). Vamos trabalhar, é trabalho do treinador melhorar a condição dos finalizadores. Ele tem que melhorar e vai melhorar. Mas esse trabalho é meu”, assumiu a responsabilidade.

Com a camisa alvinegra, Marrony som 56 jogos e dez gols.