Cuca, Sampaoli, Miguel Ángel Ramiréz (Del Valle), Jorginho... Nenhum destes nomes será anunciado pela diretoria atleticana como novo comandante do clube. Apesar do desespero do torcedor para saber quem será o responsável pela função, a diretoria do Alvinegro trabalha com calma para bater o martelo.

Faltando 22 dias para a reapresentação do elenco na Cidade do Galo, o que se sabe é que o técnico escolhido terá que se adaptar ao plantel à disposição; não o contrário. Conforme apurou a reportagem do Hoje em Dia, o planejamento (saídas e chegadas) começou antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro.

Vice-campeão brasileiro, Sampaoli chegou a ser especulado pela mídia, mas, o alto valor para bancá-lo e algumas exigências do argentino, tornaram impossível a vinda para o clube mineiro. Miguel Ángel Ramiréz, campeão da Sul-Americana pelo Del Valle, conforme apurado, também não figura na lista dos interesses atleticanos. Já Cuca, campeão da Libertadores em 2013, apesar de ser pedido por muitos torcedores nas redes sociais, também não conversa com o Atlético para um retorno na próxima temporada.

Rejuvenescer a equipe e se livrar de alguns medalhões, uma das estratégias já anunciadas pelo presidente Sérgio Sette Câmara, é apenas um passo. Buscando evitar os erros das temporadas que se passaram, a intenção do clube é, com calma, acertar com um treinador que tenha potencial para chegar em dezembro com resultados satisfatórios.

Calma, é a palavra adotada neste momento na Sede de Lourdes. Enquanto isso, segue o mistério de quem comandará o time.