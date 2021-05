A primeira pergunta destinada a Cuca em sua entrevista coletiva, após a vitória em cima do Cerro Porteño, nessa quarta-feira (19), foi a respeito do atacante Diego Tardelli. Indagado sobre a situação contratual do camisa 9, ausência no banco de reservas do duelo válido pela quinta rodada da Libertadores, por questões físicas, o treinador se mostrou incomodado.

"Meu Deus, acabou o jogo agora com o Cerro. O Tardelli não jogou porque está machucado. E a pergunta que vem é sobre o Tardelli. Inacreditável! Cada um gasta a pergunta do jeito que quer. Temos que esperar o tempo. Isso é uma questão para a diretoria resolver", afirmou o comandante alvinegro.

O atual vínculo do jogador com o Galo vai até o dia 31 deste mês, mas ainda não se sabe se o contrato será prorrogado.

Nesta temporada, o DT9 atuou em sete partidas e marcou dois gols. Contabilizando as três passagens pelo Atlético, disputou 230 jogos e anotou 112 tentos.