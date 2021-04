Após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no domingo (11), uma série de questionamentos, oriundos de grande parte da Massa, teve como destinatário o técnico Cuca, que, por sua vez, assumiu a responsabilidade pelo revés histórico e prometeu que o Atlético vai estar pronto para a Libertadores “daqui a dez dias”.

As críticas são acompanhadas por comparações, algo normal no futebol. Por exemplo, a campanha do Galo de Cuca neste Campeonato Mineiro é inferior (em 1%) a de Rafael Dudamel no Estadual do ano passado.

O treinador venezuelano comandou o Alvinegro em seis partidas na edição 2020 e obteve neste período 61% de aproveitamento, fruto de três vitórias, dois empates e uma derrota. O desempenho é ligeiramente superior ao do atual técnico atleticano, detentor de 60% de rendimento: três triunfos e dois reveses.

Há como coincidência o fato de que ambos perderam para a Caldense, pelo mesmo placar (2 a 1) – Dudamel foi derrotado no Mineirão, e Cuca, no Ronaldão, em Poços de Caldas. Uma diferença é a de que o treinador atual disputou dois clássicos – vitória em cima do América e derrota para o Cruzeiro –, enquanto o venezuelano não chegou a sentir o gostinho de um dérbi mineiro.

Discurso

Com relação às entrevistas, percebe-se, no entanto, disparidades entre os dois técnicos. Dudamel colocava “culpa” nos adversários, quando não conseguia vencê-los. Chegou a dizer que Coimbra e Tombense eram equipes “mesquinhas”, por terem assumido uma postura tática mais defensiva nos empates com o Galo.

Já Cuca, logo depois do clássico com o Cruzeiro, assumiu 100% da responsabilidade pela derrota para o rival e engatou uma promessa.

“Eu acho que temos de ter um entendimento do que é representar um time de massa, de povão. Se você não tiver esse entendimento de arrastar a bunda no chão, de deixar o coração em todos os jogos, você não vai ser bem-sucedido. Se isso não aconteceu, a culpa é minha. (...) Me cobrem daqui a dez dias, me cobrem ao final do Mineiro, se não vamos estar com um time que a gente imagina para lutar pela Libertadores, pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil”, disse.

Dudamel ficou devendo em 2020, e Cuca também acumula desempenho aquém do esperado no Campeonato Mineiro deste ano

Dudamel x Cuca: confira as campanhas nos Mineiros de 2020 e 2021

Dudamel no Mineiro de 2020

21/1/2020 – Uberlândia 0 x 1 Atlético – Parque do Sabiá

26/1/2020 – Atlético 5 x 0 Tupynambás – Independência

29/1/2020 – Coimbra 0 x 0 Atlético – Independência

2/2/2020 – Atlético 1 x 1 Tombense – Independência

9/2/2020 – URT 0 x 1 Atlético – Zama Maciel

16/2/2020 – Atlético 1 x 2 Caldense – Mineirão

Cuca no Mineiro de 2021

19/3/2021 - Atlético 3 x 0 Coimbra – Mineirão

1/4/2021 - Caldense 2 x 1 Atlético – Ronaldão

4/4/2021 - Atlético 3 x 1 América – Mineirão

7/4/2021 - Atlético 1 x 0 Pouso Alegre – Mineirão

11/04/2021 - Cruzeiro 1 x 0 Atlético – Mineirão