Expulso na final da Copa Libertadores de 2020, dirigindo o Santos, na perda do título para o Palmeiras, na final única disputada no Maracanã, o técnico Cuca terá de cumprir suspensão nas duas primeiras partidas do Atlético no Grupo H. Assim terá de esperar até a sexta e última rodada da fase de grupos para superar Levir Culpi e se tornar o treinador que mais comandou o Galo na competição.

Cuca tem 14 jogos à frente do Atlético no principal torneio de clubes da América do Sul. Eles fazem parte da campanha vitoriosa de 2013, quando a taça foi erguida no Mineirão, após vitória sobre o Olimpia, do Paraguai, nos pênaltis.

Levir Culpi foi o comandante alvinegro em 17 partidas de Libertadores, numa conta que tem três edições. Ele dirigiu o time no empate por 1 a 1 com o Atlético Nacional, da Colômbia, nas quartas de final de 2014.

Em 2015, como campeão da Copa do Brasil do ano anterior, foram oito jogos, mesma marca de 2019, quando comandou o Galo em quatro confrontos pela fase preliminar e outros quatro na fase de grupos, sendo demitido após uma goleada sofrida para o Cerro Porteño, do Paraguai, que encabeça o Grupo H desta edição. A partida foi disputada em Assunção e praticamente decretou a eliminação atleticana.

Com a suspensão, Cuca chegará aos 18 jogos como técnico do Atlético na Copa Libertadores na sexta e última rodada da fase de grupos. E a expectativa é que ele aumente este número, podendo chegar no máximo a 25 partidas, pois se o Galo for finalista da competição joga oitavas, quartas e semifinais em ida e volta, mas a decisão é em jogo único.

