O duelo entre América e Atlético, neste sábado (10), no Independência, estava empatado em 0 a 0, até que aos 17 minutos do segundo tempo, Cuca tirou “dois coelhos da cartola”. As entradas de Hulk e Dylan Borrero foram cruciais para o Galo alcançar uma importantíssima vitória por 1 a 0, pela 11ª rodada do Brasileiro, e se manter forte na briga pelo topo da competição.

A ‘mágica’ alvinegra se deu cinco minutos depois das primeiras mudanças na equipe. Aos 22, o Vingador iniciou a jogada e tocou para Savarino; o venezuelano serviu o colombiano, que estufou as redes e garantiu o quarto triunfo consecutivo do Alvinegro na Série A.

Com o gol de Dylan, o primeiro dele com a camisa atleticana, o Galo subiu uma posição, chegando ao terceiro lugar, agora com 22 pontos. O time comandado por Cuca se beneficiou também pelo empate em 2 a 2 entre Athletico-PR e Bragantino, pois ultrapassou o Furacão (20 pontos) e encostou na equipe de Bragança (23 pontos). O Palmeiras é o líder, com 25.

Mesmo com o segundo revés seguido na competição, o América continua fora da zona de rebaixamento, com nove pontos.

Na próxima rodada, o Galo, que poupou atletas no clássico, visita o Corinthians, na Neo Química Arena, no sábado que vem (17), às19h. Antes, o time vai enfrentar o Boca Juniors, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na terça (13), às 19h15, em La Bombonera.

O Coelho, por sua vez, receberá o Sport, no dia 19 (segunda-feira), às 20h, no Independência, em um confronto direto na luta contra o descenso.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 0

Cavichioli; Eduardo, Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel (João Paulo); Zé Vitor (Anderson), Juninho Valoura e Juninho; Bruno Nazário (Felipe Azevedo), Ribamar (Rodolfo) (Fabrício Daniel) e Carlos Alberto

Técnico: Vagner Mancini

ATLÉTICO 1

Everson; Nathan Silva, Igor Rabello (Hulk) e Alonso; Guga, Jair, Zaracho (Neto), Hyoran (Dylan Borrero) e Tchê Tchê; Savarino (Felipe Felício) e Sasha (Calebe)

Técnico: Cuca

DATA: 10 de julho (sábado)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau, todos gaúchos

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

CARTÕES AMARELOS: Bruno Nazário (América); Igor Rabello (Atlético)

GOL: Dylan Borrero aos 22 minutos do segundo tempo