O Atlético chegou para a estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), no Mineirão, embalado por uma sequência de 12 jogos sem derrota, que deram o título do Campeonato Mineiro e a melhor campanha na fase de grupo da Copa Libertadores.

Entretanto, o Galo teve uma atuação ruim no Gigante da Pampulha, muito também pelo mérito do adversário, e saiu derrotado por 2 a 1, de virada.

Após o duelo, o técnico Cuca reconheceu a superioridade da equipe cearense, lembrando também da sequência de jogos que o Alvinegro vem enfrentando desde abril.

"O primeiro tempo foi um jogo muito intenso de lado a lado. Acho até que nós merecemos sair com a vitória parcial. Já no segundo tempo, nós ficamos muito abaixo do que a gente pode em todos os sentidos: físico, técnico, tático. Merecemos perder", disse o treinador.

O comandante do Galo também lembrou de um lance com Eduardo Vargas, já nos acréscimos, em que o chileno foi travado no momento do chute, já dentro da pequena área.

"Ainda tivemos a bola do jogo para fazer o 2 a 1, aos 47 (minutos do segundo tempo), e aos 48 tomamos o gol da virada. Por mais doloroso que seja, a gente tem que reconhecer que foi um placar justo pelo que o Fortaleza fez, principalmente no segundo tempo".

Na próxima rodada, os comandados do técnico Cuca vão buscar a reabilitação diante do Sport, no próximo domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro.

Antes, encara o Remo, na próxima quarta, às 19h, no estádio Baenão, em Belém, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

