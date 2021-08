Cuca já pensa em duelo com o River Plate pela Libertadores

Após avançar às quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético agora tem pela frente o Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o embate de ida das quartas de final da Libertadores com o River Plate, na Argentina. E o técnico Cuca, visando a competição continental, vai poupar jogadores no duelo pelo torneio nacional.

"Cada jogo é uma história, e foi um jogo de muita disputa (contra o Bahia), então, o desgaste foi muito grande. É outro jogo para a gente fazer valer a força do grupo, avaliar junto com a fisiologia e a preparação física os jogadores, nem trata-se de preservar, trata-se de pensar no próximo jogo, aquele que vai estar na melhor condição, mais próximo dos 100% para colocar uma equipe competitiva e, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória", disse Cuca, em entrevista coletiva.

Poupar jogadores, no entanto, não significa menosprezo ao adversário. O Juventude tem a oitava melhor campanha como mandante do Brasileiro, e Cuca sabe que o duelo no Alfredo Jaconi, neste domingo (8), às 16h (de Brasília), será difícil. "Vai ser jogo complicado e existe toda essa logística de volta, ida para Caxias, adversário que não jogou no meio de semana, que se prepara para jogar com a gente, e a gente tem que passar por todas essas adversidades."

Segundo colocado do Brasileiro, o Galo está apenas um ponto atrás do líder Palmeiras. O Juventude ocupa o 13º posto da competição. O duelo com o River, que faz Cuca poupar jogadores no Sul do Brasil, será três dias depois do embate no fim de semana, na quarta-feira (11), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

