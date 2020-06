Apresentado oficialmente nesta segunda-feira (29) como jogador do Atlético, o zagueiro Wellington Bueno, de 24 anos, não escondeu a alegria de atuar pela primeira vez numa equipe profissional no Brasil. No Japão desde os 16, o defensor emprestado pelo Kashima Antlers ao Galo deu uma aula rápida de japonês para os torcedores do alvinegro.

