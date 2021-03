A situação do Cruzeiro não é nada fácil, e alguns problemas crônicos de 2020 continuam a assombrar a Toca em 2021, incluindo os financeiros e a carência em seu elenco. Outra semelhança está nos resultados antes da paralisação do calendário de jogos.

Assim como no ano passado, a Raposa foi derrotada e encerra fora do G-4 do Campeonato Mineiro a campanha que precede mais um hiato causado pela pandemia do coronavírus.

Em 2020, na rodada que antecedeu a paralisação, o time perdeu para o Coimbra, por 1 a 0, no dia 15 de março, no Independência, resultado que causou a demissão do técnico Adilson Batista e deixou os celestes em quinto lugar na tabela, com 14 pontos, após nove jornadas.

Já em 2021, uma nova parada está confirmada a partir desta segunda-feira (22), segundo o governador Romeu Zema, em decorrência da Covid-19 que assola o Estado e o País. E nesse domingo (21), o Cruzeiro conheceu outro revés por 1 a 0, desta vez para o América, novamente no Horto.

E, de novo, a Raposa aparece na quinta colocação, com sete pontos, em cinco partidas disputadas. Coincidentemente, a Caldense ocupa a quarta posição, assim como se deu antes da paralisação de 2020.

Análise

O técnico Felipe Conceição não vê a situação atual do Cruzeiro de forma negativa e acredita que lições foram tiradas para a sequência do campeonato.

“A gente vem num crescimento. Às vezes é imperceptível porque conta muito o resultado, o gol do adversário. (...) Ficou a lição de que a gente, com coragem e jogando como Cruzeiro, como foi no segundo tempo, dominou a partida”, disse.