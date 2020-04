O Atlético pode perder três pontos no Brasileirão deste ano, caso não quite uma dívida com a Udinese. O clube italiano foi à Fifa exigir que o Galo pague 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões), referentes uma transação envolvendo o meia Maicosuel. A informação é da Rádio Itatiaia.

Para evitar a perda de pontos, o alvinegro mineiro precisaria pagar esse valor até o fim deste mês.

Procurado pela reportagem do Hoje em Dia para falar sobre a dívida, o vice-presidente do Galo, Lásaro Cândido Cunha, se limitou a dizer que este é um “assunto da presidência”.

A decisão da Fifa não cabe recurso. No entanto, o que se sabe é que, nos bastidores, o Atlético tentará convencer a Fifa a prorrogar esse prazo, em razão do período de pandemia do coronavírus, que obrigou os clubes brasileiros a paralisarem suas atividades – sem jogos, não há receita de arquibancadas e outras vias.

Maicosuel defendeu o Atlético em duas passagens. Na primeira, de junho de 2014 a julho de 2015, foi campeão da Copa do Brasil e da Recopa Sul-Americana de 2014 e do Mineiro de 2015.

Após voltar de um empréstimo do Sharjah-EAU, atuou pelo Galo de julho de 2016 a junho de 2017, obtendo mais um Estadual (2017). Ao todo, disputou 87 partidas e marcou nove gols pelo alvinegro.