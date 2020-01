O Cruzeiro deve na Fifa o montante deR$ 52 milhões e esse valor deverá ser pago até 2022. Entretanto, a dívida tem diversos vencimentos, sendo que só nesta temporada o clube deverá arcar com o pagamento de R$ 47 milhões. Essa informação foi divulgada no site oficial da Raposa na tarde desta sexta-feira (31).

A publicação acontece um dia após o presidente do Núcleo Dirigente Transitório, Saulo Fróes, ter dito em entrevista durante a entrega do Troféu Guará, que temia à queda do Cruzeiro à Série C por dívidas na Fifa.

De acordo com a nota publicada pelo Cruzeiro, R$ 25 milhões deverão ser pagos no primeiro semestre de 2020, e outros R$ 22 milhões na segunda metade do ano. O montante dessa dívida corresponde a negócios realizados, mas não quitados, feitos entre 2012 e 2017 durante à presidência de Gilvan de Pinho Tavares.

No ano em que completará cem anos, pelo menos por enquanto, não há valores cobrados por ações na entidade que comanda o futebol mundial. "Em 2021 por enquanto não há processos. A partir de 2022, as dívidas do Cruzeiro na FIFA chegam a quase R$ 5 milhões. Ou seja, estes valores, somados, giram em torno de R$ 50 milhões", diz parte da publicação feita no site oficial azul.

O Cruzeiro fez questão de ressaltar que o montante de quase R$ 60 milhões não tem uma data específica e única para ser quitado.

"Mas é importante ressaltar que não há uma data única para o pagamento deste valor. Como exposto acima, o Cruzeiro tem vencimentos previstos, em datas diferentes, que juntos alcançam os valores explanados. São dívidas acumuladas em processos há vários anos", diz a nota.

O comunicado do Cruzeiro responde também um questionamento importante e que deixa o torcedor preocupado: "O time pode cair para a Série C como disse o próprio Saulo Fróes?"

"Caso o Clube não cumpra com suas obrigações, é passível sim de penalidades, como por exemplo a perda de 6 pontos na Série B por processo. No entanto, em caso de condenação, o Cruzeiro terá um prazo estipulado pela FIFA para quitar o débito em questão antes que a punição seja de fato aplicada", explica o texto, que mostra também o trabalho do Núcleo Dirigente Transitório no que tange essas dívidas.

"O cenário é difícil, desafiador, mas o núcleo gestor não tem medido esforços para encontrar soluções e trabalha em várias linhas de atuação. Uma das alternativas é a renegociação com os clubes envolvidos nos processos e o departamento jurídico do Cruzeiro já iniciou este procedimento, procurando também diferentes aberturas legais. Outra é conseguir empréstimos compatíveis com a capacidade financeira atual, a possível venda de jogadores e o incremento de patrocínios de empresas parceiras"

Processos

Os quase R$ 60 milhões devidos pelo Cruzeiro dizem respeito a algumas contratações feitas em um passado recente. Como, por exemplo, a do atacante Willian "do Bigode" (com o Zorya FC, da Ucrânia), do meia-atacante Duvier Riascos (contratado junto ao Monarcas Morelia, do México), do zagueiro equatoriano Kunty Caicedo (Independiente Del Valle, do Equador), do atacante Rafael Sobis (que deixou o Tigres, do México, para voltar ao Brasil), do volante Denilson (Al Wada, dos Emirados Árabes Unidos), do meia Thiago Neves (Al Jazira) e do meia-atacante uruguaio De Arrascaeta (contratado em 2015 junto ao Defensor-URU).