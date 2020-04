O caso Maicosuel, que deixa o Atlético vivendo a possibilidade de perda de três pontos no Brasileirão deste ano caso o clube não pague nas próximas horas, na Fifa, uma dívida de cerca de R$ 13 milhões pela contratação do jogador, em junho de 2014, deixa duas evidências relativas às arrecadações do clube com jogos. A primeira, com base nos números da temporada completa de 2019, é que a máxima de: “compra que a torcida paga” não é verdade. A segunda, é que a previsão orçamentária de 2020, no que se refere a bilheteria, dificilmente será cumprida, gerando mais um problema financeiro para o clube.

A temporada de 2019 foi atípica para o Atlético. O clube jogou demais. Participou do Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Foram 39 as partidas como mandante. E apesar de entrar muito em campo comparado com outros anos, o Galo arrecadou menos de R$ 6 milhões com bilheteria.

A parte que o Atlético aind deve de Maicosuel, cerca de R$ 13 milhões, é mais que o dobro da arrecadação líquida nos 39 jogos disputados como mandante no ano passado

Nas competições promovidas por FMF e CBF, as entidades são obrigadas a publicar os boletins financeiros dos jogos. E em 30 partidas por esses torneios, a renda líquida atleticana foi de apenas R$ 1.569.669,81. A média é de R$ 52.322,32.

Tomando este número como base, o Galo teria de disputar 248 partidas para conseguir arrecadar os R$ 13 milhões que deve de Maicosuel (não é o valor total da compra, pois parte dos direitos foram pagos).

Quando a gente coloca as Copas Libertadores e Sul-Americana, a arrecadação do Atlético aumenta. Bruto, o clube alcançou R$ 8.127.667,00 nas nove partidas internacionais que disputou na temporada 2019.

Como os borderôs dos jogos não são divulgados (a reportagem teve acesso apenas a três deles), a conta foi feita com 50% de despesas, sendo que em alguns casos o custo do jogo é superior a isso.

Assim, o R$ 1.569.669,81 arrecadado no Estadual, Série A e Copa do Brasil, somado aos pouco mais de R$ 4 milhões líquidos que entraram no cofre alvinegro nos jogos pelos torneios internacionais, somam menos de R$ 6 milhões. Isso não é nem a metade da dívida do clube com a Udinese, da Itália, por Maicosuel.

Orçamento

O levantamento mostra ainda que a previsão orçamentária do Atlético para 2020, no que se refere a arrecadação com seus jogos como mandante, dificilmente será alcançada.

Em primeiro lugar porque o clube teria de faturar três vezes mais que no ano passado, temporada em que as grandes rendas vieram nas partidas por Libertadores e Sul-Americana. A principal competição de clubes da América, o Galo não joga nesta temporada. Na segunda, caiu ainda na primeira fase.

Além disso, é grande a chance de o retorno do futebol acontecer com portões fechados ao público, por causa da pandemia do novo coronavírus. A contratação do argentino Jorge Sampaoli motivou a torcida, mas isso deve demorar tempo até provocar o Independência ou Mineirão cheios pela Massa.