Nesta sexta-feira (23), o vice-presidente do Atlético, José Murilo Procópio, falou a respeito da reunião dessa quinta (22) com André Cury, com o qual o Galo possui uma dívida de mais de R$ 40 milhões, e disse que aguarda o retorno do empresário, na próxima semana, para definir uma forma de pagamento.

“Questão do André: ele nos procurou ontem (quinta), foi ao nosso escritório, e conversamos de forma construtiva. Ele voltou para o Rio. No curso da semana que vem, estaremos fazendo encontro de contas. E falo para qualquer credor, de que precisamos de desconto e parcelamento. Ele (André) fará uma proposta para nós na semana que vem”, comentou.

Fifa

Além disso, Procópio ressaltou que o clube vem diminuindo suas dívidas na Fifa e que está preparado para novas cobranças.

“Já pagamos uma parte. Vamos ter problema de pagamentos lá para maio, junho. São dívidas que não podem ser postergadas ou negociadas; são terminativas. O Atlético está se estruturando ou está estruturado para que essas dívidas na Fifa sejam pagas. Já pagamos R$ 17 milhões delas neste ano”, afirmou.

“Terão mais (dívidas) até o fim do ano, e vamos liquidá-las e encontrar solução para liquidá-las. Dívidas de cinco sete, oito anos atrás. Estamos pegando essa herança. Nenhuma crítica a ninguém do passado. É nossa responsabilidade. Estamos em dia com a Fifa”, completou.