Com o encerramento das obras previstas para outubro de 2022, a Arena MRV já é explorada pelo Atlético antes mesmo de sua inauguração. O capítulo mais recente dessa valorização, que contempla elementos financeiros e afetivos, é a arrecadação de R$26 milhões no segundo lote das vendas das cadeiras cativas do estádio.

O balanço, divulgado pela assessoria de comunicação do Alvinegro, nesta sexta-feira (6), é resultado da comercialização de 700 assentos, iniciada no dia 18 de julho.

Ao todo, somando as cativas e as cadeiras dos 80 camarotes (já vendidos) são cerca de 5.600 assentos. O objetivo do Galo é levantar R$200 milhões com a venda dos lugares. Os valores serão aplicados integralmente nas obras do estádio.

Centro de Experiências

Além de trabalhar na viabilização de recurso para as obras e, posteriormente, para outros departamentos do clube, o Atlético tem usado a Arena MRV como instrumento para se aproximar de torcedores-símbolo, ídolos e funcionários com longa ficha de serviços prestados à instituição.

Em setembro do ano passado, o Galo inaugurou o Centro de Experiências da Arena MRV. A ação é aberta ao público e permite que o torcedor veja uma simulação do estádio pronto, visitando futuras dependências da arena, como o vestiário e o próprio gramado. Alguma dessas etapas são feitas com a utilização da tecnologia 3D.

Os interessados também terão acesso a uma visão privilegiada do andamento das obras da casa do Galo. O agendamento das visitas e a compra dos bilhetes são feitas pela internet.

Ídolos, torcedores e funcionários

Outra iniciativa recentes do Atlético tem sido a aproximação e a homenagem a figuras identificadas com o clube.

Em junho, Tia Terezinha, Senhor Laerte e Ronaldo Buhr, torcedores-símbolos do clube, foram presenteados com cadeiras cativas do estádio.

Outra ação foi a fundação do Instituo Galo, órgão que cuidará de ações sociais e ambientais do clube, criado par atender umas das contrapartidas impostas pelo poder público para a construção da Arena MRV.

Uma das principais iniciativas do instituto é o acompanhamento e o suporte a ex-atletas e funcionários, especialmente nos aspectos sociais e econômicos.

