A irregularidade do Atlético durante a temporada – o time chegou a brigar pela liderança do Brasileirão no primeiro turno e agora busca se distanciar da zona de rebaixamento – pode ser vista como um reflexo da inconstância no desempenho vários jogadores importantes ao longo do ano.

Um exemplo da falta de consistência dos jogadores, o que acarretou na grande rotatividade nos nomes que são celebrados e criticados pelos torcedores, foi a partida contra o Santos, no último domingo (20). Na boa atuação do time, os grandes destaques foram Nathan, Otero e Luan, atletas que até pouco tempo não gozavam de prestígio nem com a comissão técnica anterior nem com a Massa.

Os três jogadores exaltados no último domingo não eram considerados peças fundamentais no duelo com o Colón pela Sul-Americana, no principal confronto do Atlético no ano. Embora titular na partida de Belo Horizonte, o Menino Maluquinho não viajou à Argentina, por opção técnica de Rodrigo Santana.

Considerado por muitos como o melhor em campo na partida contra o Peixe, Nathan atuou apenas alguns minutos na primeira partida, na Argentina. Mesma situação de Romulo Otero, que também saiu do banco de reservas e teve atuação tímida. Os dois sequer entraram no jogo de volta, em Belo Horizonte.

Após sua melhor partida pelo Atlético desde que voltou da Arábia Saudita, o venezuelano destacou a importância de Vágner Mancini na preparação da equipe para partida diante do Santos, na última rodada.

“Um treinador que sabe como falar com o time. Todo mundo está gostando muito dele. A gente se preparou muito bem para o jogo contra o Santos e conseguiu ganhar do jeito que ele preparou durante a semana. Agora vamos ter uma preparação muito importante para este jogo contra o São Paulo”, comentou Otero.

Pela falta de referências constantes ao longo da temporada, a trinca do meio de campo que teve boa atuação diante do Santos já é grande esperança da torcida atleticana para o jogo contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, partida que pode distanciar de vez o Galo da zona de rebaixamento e aproximar a equipe da zona de classificação para a Libertadores