Em 9 de agosto de 2020, o Atlético de Jorge Sampaoli iniciou sua caminhada numa Série A que invadiu o ano seguinte, alcançando um resultado que empolgou e encheu de esperança a torcida, pois a estreia foi com uma vitória por 1 a 0, sobre o atual campeão e bicho papão Flamengo, no Maracanã. Pouco mais de seis meses depois, o Galo encerra sua participação no Brasileirão recebendo o Palmeiras, nesta quinta-feira (25), às 21h30, no Mineirão, fora da briga pelo título, com a vaga na Libertadores 2021 matematicamente assegurada e vivendo a incerteza em relação ao seu comandante, pois o confronto marcará a despedida do treinador argentino, que vai para o Olympique de Marselha, da França.

Por mais que tenha sonhado com a taça, principalmente pela excelente campanha e futebol envolvente mostrado até a reta final do turno do Campeonato Brasileiro, no projeto alvinegro, a tarefa na competição era alcançar a vaga direta na fase de grupos do principal torneio de clubes da América do Sul.

Jorge Sampaoli treinou o Atlético pela última vez na quarta-feira (24). Nesta quinta-feira (25), suspenso, ele não poderá comandar o time da beira do gramado. Nas outras duas vezes que isso aconteceu, o Galo venceu Bragantino (2 a 1) e Flamengo (4 a 0), ambas as partidas no Mineirão Jorge Sampaoli treinou o Atlético pela última vez na quarta-feira (24). Nesta quinta-feira (25), suspenso, ele não poderá comandar o time da beira do gramado. Nas outras duas vezes que isso aconteceu, o Galo venceu Bragantino (2 a 1) e Flamengo (4 a 0), ambas as partidas no Mineirão

O que saiu da rota neste planejamento é a despedida antecipada de Sampaoli, pois o Atlético 2020 e os reforços de 2021 foram contratados para atender ao treinador e sua maneira de jogar.

A partida contra o Palmeiras nesta quinta-feira será o último capítulo de uma breve era. E o desafio do Galo é buscar um novo comandante para dar sequência ao que o argentino implantou, que é a recuperação da presença alvinegra na lista dos favoritos das competições que disputa.

Esta mudança de patamar não se deve apenas a Jorge Sampaoli. Mas ele era a peça principal de uma engrenagem.

A FICHA DO JOGO

ATLÉTICO

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Eduardo Sasha e Keno. Técnico: Jorge Sampaoli

PALMEIRAS

Vinícius Silvestre; Mayke, Kuscevic, Alan Empereur e Lucas Esteves; Danilo e Renan; Lucas Lima, Willian (Gustavo Scarpa) e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

DATA: 25 de fevereiro de 2021

HORÁRIO: 21h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Héber Roberto Lopes, auxiliado por Alex dos Santos e Henrique Neu Ribeiro, todos de Santa Catarina.

VAR: Bráulio da Silva Ribeiro (SC)

TRANSMISSÃO: Premiere