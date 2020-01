A estreia de Thiago no time do principal do Cruzeiro durou apenas 23 minutos, mas o suficiente para ficar marcada na memória do jovem atacante, de apenas 18 anos. Surpresa na escalação armada pelo técnico Adilson Batista para a estreia da Raposa no Campeonato Mineiro, contra o Boa Esporte, nesta quarta-feira (22), no Mineirão, o centroavante foi personagem fundamental no triunfo por 2 a 0 do time celeste.

Com muita disposição, alimentada por outros garotos que iniciaram jogando no Gigante da Pampulha, o atacante atuou centralizado,perto da área, tentando criar espaço para as chegadas dos meias Rodriguinho e Maurício, referências técnicas do setor ofensivo da equipe estrelada.

O empenho de Thiago foi premiado logo aos 18 minutos. Maurício cruzou pela esquerda, e o centroavante apareceu na segunda trave para testar firme para o gol e levar o torcedor ao êxtase nas arquibancadas.

Frustração

Entretanto, a alegria de Thiago durou pouco. Após uma disputa de bola com o goleiro Renan Rocha, o atacante sentiu um problema na coxa esquerda e foi substituído apenas cinco minutos depois de ter balançado as redes.

O fator físico, inclusive, passa a ser uma preocupação para a comissão técnica da Raposa. Assim como Thiago e o volante Jadsom – também substituído por questão física –, vários jovens jogadores foram promovidos ao elenco comandado por Adilson Batista logo depois da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição que a equipe estrelada se despediu há poucos dias.

Sem férias após o final da temporada do time sub-20 e com um ritmo de treinamentos muito mais intenso junto ao time principal, os garotos do Cruzeiro precisarão de uma atenção especial da preparação física e do departamento médico celeste.

Brilho de Welinton

Outra jovem promessa que viveu uma noite de sonhos nesta quarta, é Welinton. Acionado no segundo tempo, o atacante de 20 anos também debutava pela equipe principal da Raposa. Com muita disposição, o jogador foi a opção de velocidade do Cruzeiro durante um segundo tempo em que o time estrelado já apresentava um desgaste físico.

A estrela de Welinton brilhou aos 41 minutos, quando puxou rápido contra-ataque pela direita e bateu na saída do goleiro Renan Rocha para decretar a vitória estrelada. Após o duelo, o jovem atacante comemorou a estreia de gala.

“Primeiramente agradecer a equipe e ao Adilson. Primeiro gol ainda pelo profissional, espero fazer mais. Vamos seguindo, muitos jogos pela frente”, completou.

Mesmo sem ter entrado em campo pelo time principal no ano passado, Welinton chegou a integrar o elenco que disputou o Brasileiro e acabou rebaixado. Mostrando maturidade, o jogador passou uma mensagem de otimismo ao torcedor celeste: “Importante pelo que o Cruzeiro passa, é time grande, não merecia. Clube muito grande e vamos sair dessa”

Certo é que, em meio a tantas incertezas, dentro e fora de campo, Thiago e Welinton entregaram um belo cartão de visitas e a esperança de um futuro melhor para os cruzeirenses.