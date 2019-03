"Quem não faz, leva". Esta foi a tônica paa o Atlético na noite desta quarta-feira (6), no duelo contra o Cerro Porteño, primeiro adversário do alvinegro na fase de grupos da Copa Libertadores. Apesar de criar bastante oportunidades, a equipe comandada pelo técnico Levir Culpi foi punida pela velha máxima do futebol e acabou derrota por 1 a 0 pelos paraguaios.

Ainda em clima de carnaval, cerca de 40 mil torcedores foram ao Mineirão acompanhar a partida. Antes de a bola rolar, o batuque agitou a Esplanada do principal palco do futebol mineiro e deu charme e clima especiais ao duelo internacional. Quando dado o apito inicial, a sintonia entre time e torcida foi intensa; porém, faltou a rede ser estufada para a explosão ser maior ainda. O efeito foi contrário.

Sem atuar no Giigante da Pampulha desde agosto de 2017 (como mandante), quando foi eliminado pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, nas oitavas de final, o Galo teve as principais chances de gol criadas pelo equatoriano Cazares, dono da camisa dez; foram pelo menos quatro boas oportunidades. Aos 7 minutos do primeiro tempo, inclusive, ele balançou as redes em cobrança de falta, mas o tento foi anulado pelo árbitro que assinalou impedimento do ataque atleticano.

Melhor do que o adversário durante todo o jogo, os mineiros levaram uma ducha de água fria aos 31 minutos da segunda etapa. Livre na área, Churín fez a alegria dos poucos, mas barulhentos, torcedores que vieram ao Brasil empurrar a equipe paraguaia. Aos 42, Ricardo Oliveira deixou o dele, mas, novamente, o impedimento foi anotado. A torcida ficou novamente revoltada nas cadeiras.

Ficha Técnica:

ATLÉTICO 0 X 1 CERRO PORTEÑO-PAR

Árbitro:Mauro Vigliano(ARG)

Assistentes: Hernán Maidana e Gabriel Chade(ARG)

Gol: Churin, aos 32'-2ºT(0-1)

Cartões Amarelos: Réver, Adilson(ATL)



ATLÉTICO: Victor; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Adílson(Vinicius, aos 39'-2ºT), Elias(Chará, aos 14'-2ºT).; Jair(Nathan, aos 29'-2ºT), Cazares e Luan; Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi

CERRO PORTEÑO-PAR: Carrizo; Candia, Escobar, Amorebieta e Arzamendia; Aguilar, Villasanti, Cáceres, Oscar Ruiz, Fede Carrizo (Espinola, aos 46'-2ºT)o,Nelson Valdez(Churin, aos 9'-2ºT) Larrivey (Novick, aos 28'-2ºT). Técnico: Fernando Jubero

O próximo desafio do Atlético na Libertadores será na próxima terça-feira (12), quando encara o Nacional, no Parque Central, no Uruguai. O volante Adilson, que levou o terceiro cartão amarelo, está fora do confronto fora de casa.

No próximo sábado (9), Levir deve utilizar uma equipe alternativa para encarar a Patrocinense.