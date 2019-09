Na semana passada, o zagueiro Vitor Mendes foi acionado pelo técnico Rodrigo Santana para integrar a delegação que viajou à Argentina para o duelo contra o Colón, em Santa Fé. Na fase anterior da Copa Sul-Americana, o jovem atleta do alvinegro teve o mesmo privilégio, quando esteve em Bogotá, Colômbia. Nesta quinta-feira (26), porém, ele viverá experiência diferente no Mineirão.

Fora da lista de Santana para o confronto decisivo contra o hermanos, que vale vaga na final da competição continental, Vitor saiu de casa e, na companhia da noiva e de um amigo, rumou ao Gigante da Pampulha para se juntar aos mais de 40 mil atleticanos que têm a missão de empurrar a equipe rumo à classificação.

"Claro que eu gostaria de estar em campo, mas hoje vou fazer a minha parte na torcida. Espero que nosso time faça um grande jogo e saia com a classificação. Aqui é Galo!", fala o zagueiro de 20 anos. O paraense, inclusive, ainda aguarda por uma chance no time principal. Destaque do Sub-20, ele ainda fez sua estreia no "time de cima".