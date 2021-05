Da polêmica à artilharia. Este é o enredo do atacante Hulk, maior contratação do Atlético em 2021, entre o último sábado (24) e este sábado (1), quando ele marcou um dos gols da vitória por do Galo sobre o Tombense, no Independência, na partida de ida pelas semifinais do Campeonato Mineiro e se isolou como goleador do time na temporada.

Após a vitória do Galo por 1 a 0 sobre o Athletic, no último sábado, no encerramento da fase classificatória do Estadual, o camisa 7 alvinegro deu uma entrevista ao canal Premiere que gerou polêmica.

Hulk foi mais uma vez decisivo na goleada de 3 a 0 do Tombense neste sábado, pelas semifinais do Campeonato Mineiro Hulk foi mais uma vez decisivo na goleada de 3 a 0 do Tombense neste sábado, pelas semifinais do Campeonato Mineiro

“Sendo bem transparente e sincero, temos que evoluir bastante, temos que trabalhar, estamos tendo dificuldade. Esperamos dar volta por cima para ter um melhor futebol. Queria estar no meu melhor nível. Não é só estar bem fisicamente, mas preciso de confiança, preciso de minutos jogados, e não estou tendo isso. Preciso de jogos, de ritmo, de confiança para apresentar meu melhor futebol. Desde que o professor Cuca chegou eu não tive sequência de três, quatro jogos seguidos. Tem que ter cobrança sim, mas preciso de sequência também”, afirmou Hulk.

O jogador se posicionou nas redes sociais, na manhã do último domingo (25), dizendo que queria apenas ganhar confiança e que respeita Cuca.

Na última terça-feira (27), ele começou no banco de reservas a partida contra o América de Cáli, da Colômbia, no Mineirão, pelo Grupo H da Copa Libertadores. Entrou em campo no intervalo, com o placar em 0 a 0, e marcou os dois gols da vitória alvinegra por 2 a 1.

Neste sábado, depois de dar a assistência para o gol de Hyoran e sofrer o pênalti que resultou no de Guga, ele fez o 3 a 0 num chutaço de fora da área, aos 16 minutos do segundo tempo.

Assim, deixou Nacho Fernández, Eduardo Vargas e Marrony para trás, todos com três gols, e se isolou como artilheiro do Atlético na temporada 2021 com quatro gols.

Além disso, praticamente confirmou a titularidade na partida da próxima terça-feira (4), no Mineirão, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela terceira rodada do Gruo H.