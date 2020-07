O lateral-direito Mariano, de 34 anos, está cada vez mais próximo de ser oficializado como reforço do Atlético. Atualmente no Galatasaray, da Turquia, o jogador se despediu dos companheiros nesta quarta-feira (22) e, mesmo com a certeza de que não seguirá no clube, ainda aguarda o fim do vínculo, que se encerra no próximo domingo (26).

Sonho antigo do Atlético, clube o qual defendeu em 2008, numa curta passagem que terminou por uma saída pela porta dos fundos - ele e mais dois atletas cometeram ato de indisciplina e acabaram mandados embora por justa causa -, Mariano pode ter a chance de escrever capítulos melhores no alvinegro.

Homem de confiança de Sampaoli, o experiente lateral atuou com o comandante argentino no Sevilla, da Espanha. Conforme apurou o Hoje em Dia, ele deve aproveitar os dias sem atividades para curtir folga em solo grego. A mesma fonte garantiu à reportagem que já existe acerto verbal com a diretoria atleticana. A ver.