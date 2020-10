De carta fora do baralho a provável titular do Cruzeiro. A situação do lateral-esquerdo Patrick Brey na Raposa teve uma grande reviravolta nos últimos dez dias.

Antes de ser reintegrado ao elenco principal do time estrelado no dia 18 de outubro, Brey estava treinando em separado, negociando uma transferência para o futebol europeu, que acabou não se concretizando.

Com a chegada do técnico Felipão, e a ausência de Giovanni, outra opção para a posição, que se recupera de um edema na coxa esquerda, Patrick ganhou uma nova oportunidade na equipe celeste.

Depois de ficar no banco de reservas na vitória por 1 a 0 sobre o Operário, no dia 20 de outubro, o lateral entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Náutico, no último domingo, após a lesão de Matheus Pereira.

E a reestreia de Brey na Raposa foi com o pé direito. Ou melhor, com o esquerdo, responsável pelo cruzamento que encontrou Airton, que marcou o gol da Raposa no duelo.

Com a confirmação de que Matheus Pereira sofreu um estiramento no joelho esquerdo, Patrick Brey deverá ser o titular de Felipão nos próximos compromissos pela Série B.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (28), na Toca da Raposa II, o jogador comentou sobre sua reviravolta recente dentro do Cruzeiro e comemorou a nova oportunidade.

"É um momento complexo para qualquer jogador (treinar em separado), mas sei que Deus é fiel, que uma hora alguma coisa ia dar certo para mim. Deus quis que eu ficasse aqui e acabou dando certo. O Felipão chegou, eu acabei voltando a treinar, graças a Deus. Fico triste pela lesão do Matheus (Pereira), mas tive a oportunidade de entrar no jogo (contra o Náutico), e ajudar a equipe a chegar ao empate", disse Brey.

Felipão e Paraná

O lateral-esquerdo da Raposa também comentou sobre como vem sendo a convivência com Felipão, que avalizou o seu retorno ao elenco principal.

“A gente está gostando bastante. Felipão é um cara renomado. Ele tem muito para passar para a gente, assim como toda a comissão dele. São pessoas do bem, que tratam todos com igualdade. A gente vem aprendendo bastante. Com o tempo, vamos aprimorando mais sobre posicionamento e a forma de jogar que ele quer. Cada treinador tem a sua”.

Por fim, Brey mostrou otimismo para o duelo com o Paraná, adversário desta sexta-feira (30), às 21h30, no Mineirão, pela 19ª rodada da Série B.

"O Paraná vem bem no campeonato (5º colocado), sabemos que é uma ótima equip, mas independentemente da situação que eles vive, e também da nossa, sabemos que somos uma grande equipe, que temos grandes jogadores, que podemos somar os três pontos e nos distanciar cada vez mais da parte de baixo da tabela".